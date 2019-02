Ambiente: Trump nomina Jeffrey Byard nuovo capo della FEMA

A seguito delle dimissioni di Brock Long, in uscita il prossimo 8 marzo dopo due anni in carica, il presidente Donald Trump ha nominato Jeffrey Byard nuovo capo della FEMA, l’agenzia federale per la gestione delle emergenze.

Long era stato al centro di polemiche per la gestione della situazione post uragano Maria a Porto Rico.

Jeffrey Byard ha lavorato in precedenza per la Emergency Management Agency dello stato dell’Alabama. La sua nomina dovrà essere confermata dal Senato.