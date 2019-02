Amianto, Piemonte: presto bando da oltre 2 mln di euro per la rimozione

Sarà presto al via in Piemonte un bando per assegnare oltre due milioni di euro ai Comuni per la rimozione dell’amianto. Lo ha deciso la Giunta Chiamparino, che nella riunione di oggi ha approvato i criteri per l’assegnazione.

Lo stanziamento totale sara’ di due milioni e 50 mila euro, per gli anni 2019 e 2020. Sara’ data priorita’ agli interventi su immobili di proprieta’ comunale, favorendo la bonifica degli edifici scolastici. L’importo massimo assegnabile per ciascun intervento e’ di 250 mila euro. Potrà coprire i costi di bonifica, di ripristino, e gli oneri per la sicurezza.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia – la Giunta regionale ha dato un’ulteriore segnale dell’importanza che riveste la salute dei cittadini, a partire da quella dei bambini e dei ragazzi. Gli oltre 2 milioni messi a disposizione, aggiunti agli oltre 6 dei precedenti bandi, fanno comprendere quanto il territorio piemontese necessiti di sostegno per mettere in sicurezza dell’incolumità dei cittadini”.