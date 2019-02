Ancona: monossido dal camino, 62enne in camera iperbarica

Un 62enne è stato colto da convulsioni dovute a intossicazione da monossido di carbonio: è accaduto a Ostra, in provincia di Ancona.

L’uomo stava trascorrendo la serata davanti al camino che avrebbe sprigionato esalazioni dannose: è stato colto da malore e dalle convulsioni.

I soccorritori del 118 lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia dal quale è stato trasferito al Centro iperbarico di Fano per una terapia urgente.

Le condizioni cliniche del 62enne sono in miglioramento.