Aosta, incendio in mansarda: grave 21enne, amici si lanciano dal 3° piano

Paura a Antey-Saint-André, in Valle d’Aosta, per un incendio scoppiato nella notte in una mansarda dove erano presenti tre giovani.

Una ragazza di 21 anni è ricoverata in gravi condizioni al Parini, mentre i suoi due amici coetanei, nel tentativo di sfuggire alle fiamme, si sono lanciati all’esterno dell’abitazione dal 3° piano.

Il rogo è stato domato e proseguono le operazioni di bonifica.