Ambiente Trieste, Arpa: “Ripresi i lavori della cabina di monitoraggio della qualità dell’aria”

Durante i lavori – segnala l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) – la stazione continuerà ad acquisire i livelli di inquinamento atmosferico, in modo da garantire, nel limite del possibile, la continuità delle rilevazioni.

Sono ripresi in questi giorni i lavori di adeguamento della cabina di monitoraggio della qualità dell’aria posta nei pressi della stazione Rfi in San Lorenzo in Selva a Trieste.

