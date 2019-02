Auto elettriche: confermata la Volkswagen “alla spina” da 20 mila euro

Nel corso dei prossimi anni, in vista della rivoluzione elettrica, Volkswagen lancerà sul mercato un gran numero di modelli ad emissioni zero, tra i quali un’auto elettrica economica che costerà circa 20 mila euro.

Si tratterà di un crossover elettrico compatto e, secondo quanto è stato confermato dal capo della strategia di prodotto Michael Jost, arriverà tra il 2023 e il 2024.

Un modello che avrà nel prezzo il suo punto di forza, sarà il quinto della famiglia I.D. dopo Neo e le versioni di produzione dei concept Crozz, Buzz e Vizzion ed avrà un ruolo cruciale nel piano di Volkswagen di creare una macchina del popolo moderna, elettrica e che possa rispecchiare il successo del Maggiolino e della sua erede indiretta Golf.

Avrà le dimensioni di una Volkswagen T-Roc ed andrà ad affiancarsi alla nuova elettrica Neo Hatchback in arrivo nel corso del 2020.

Herbert Diess, l’architetto della strategia delle auto elettriche di Volkswagen, ha recentemente affermato che gli ingegneri stanno lavorando su un’auto trasversale, che abbia un prezzo pari a metà di quello di una Tesla Model 3, uno spazio interno eccezionale in un ingombro ridotto e che sia accessibile ad un ampio numero di acquirenti in tutti i mercati in cui Volkswagen opera.

Sarà basata sulla nuova piattaforma MEB, specifica architettura modulare per veicoli elettrici della casa tedesca, con motore montato frontalmente insieme a una batteria di capacità sufficiente a garantire un’autonomia che andrà ben oltre gli attuali 300 km della e-Golf.

La produzione si svolgerà presso lo stabilimento di Emden in Germania, sito che attualmente produce Passat e Arteon, con una capacità massima di 300.000 unità all’anno.