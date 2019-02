Auto: la nuova Evoque dimostra le sue capacità ricreando alcuni segnali stradali in giro per Londra [VIDEO]

Durante un test di prestazioni nell’ambiente urbano di Londra, Land Rover, con l’aiuto di un Range Rover Evoque, ha ricreato una serie di segnali stradali.

Da triangoli alti quattro metri, posizionati in modo da ricreare la nota grafica dei segnali stradali è stato possibile vedere le indiscusse capacità all-terrain della nuova architettura Land Rover presente su Evoque.

Pete Simkin, Chief Programme Engineer, dichiara“La nuova Range Rover Evoque è il SUV progettato per la città, ma non rinuncia a tutte le tradizionali capacità all-terrain. La sintesi di queste due realtà realizzata in modo così originale e accattivante è un’eccellente dimostrazione della progettazione e della rivoluzione tecnica che si celano sotto la carrozzeria del nostro SUV compatto di lusso.”

Sulle rive del Tamigi la nuova Evoque ha quindi affrontato i 40 gradi di inclinazione di una rampa che rappresentava una “salita ripida“, per dimostrare come gli sbalzi ridotti del modello, l’angolo di attacco di 25 gradi e l’uso del famoso Hill Descent Control consentano all’Evoque di arrivare ovunque.

Dossi opportunamente distanziati hanno consentito di rappresentare il segnale “strada deformata“, grazie alla seconda generazione dell’Active Driveline e l’altezza da terra di 212 mm.

Una versione reale del segnale “animali selvatici vaganti” ha poi dimostrato come la tecnologia del ClearSight Rear View Mirror, trasformando lo specchietto retrovisore in uno schermo, consente al guidatore di vedere al di là degli oggetti che oscurano la visibilità posteriore.

La Nuova Range Rover Evoque è disponibile con prezzi a partire da euro 44.500 per la versione da 150 CV, 4 ruote motrici e cambio automatico.