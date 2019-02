Le Auto Volanti saranno realtà entro 20 anni: “tecnologie pronte, sarà un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari”

L’accelerazione di investimenti nella costruzione di auto volanti e la tecnologia per sostenerla potrebbero creare un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari entro il 2040. Lo dice uno studio del Morgan Stanley Research rivolto agli investitori, secondo il quale le macchine del futuro diventeranno realtà nei prossimi vent’anni. “L’unione tra alta tecnologia e macchine in grado di volare può aprire nuovi scenari nel settore dello spazio“, ha commentato Adam Jonas, responsabile del gruppo di ricerca mobilità per la banca d’affari americana. Sebbene l’idea di auto volanti possa sembrare fantascienza, negli Stati Uniti molte aziende stanno già investendo in questo tipo di settore. “Prevediamo uno sviluppo della mobilità urbana nel lungo periodo – ha aggiunto Jonas – ma l’avvio della fase di sperimentazione in un periodo più breve“. Le difficoltà, sostengono i ricercatori, non starà nella tecnologia, ma su come regolare il traffico del futuro. Intanto la Nasa, nel 2018, ha lanciato un progetto per finanziare le aziende che daranno un’accelerazione alla creazione di auto volanti. Nello studio di Morgan Stanley, l’Europa reciterà un ruolo di primo piano con un mercato che potrebbe raggiungere i 400 miliardi di dollari entro il 2040.