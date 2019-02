Balcani: l’Ue annuncia 32mln di euro per energia pulita e clima

Efficienza energetica e lotta al cambiamento climatico: sono i due obiettivi del nuovo pacchetto finanziario Ue da 32 milioni di euro per i Balcani occidentali annunciato dal commissario Ue all’Allargamento, Johannes Hahn, nel corso della ministeriale sull’energia dei sei Paesi balcanici in corso a Podgorica. I finanziamenti si aggiungono ad altri 50 milioni di euro gia’ stanziati dall’Ue per rafforzare le politiche energetiche della regione.

I primi 30 milioni sono tutti destinati alla transizione ‘green’, affinche’ la regione si allinei “il piu’ rapidamente possibile” agli standard ambientali dell’Ue e dell’accordo di Parigi, ha spiegato Hahn.

“Nei Balcani occidentali esiste un enorme potenziale” di risparmio energetico, che si calcola in “2,5 miliardi di euro all’anno”, per “fare investimenti e avanzare in questo campo”, ha sottolineato il commissario, incoraggiando i ministri dei sei Paesi a usare la transizione energetica come volano per “intensificare” la cooperazione regionale su piu’ larga scala, superando “gli ostacoli politici e le questioni bilaterali”. I restanti 2 milioni di euro del nuovo pacchetto andranno invece a sostegno di un programma regionale dedicato ai cambiamenti climatici.