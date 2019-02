Bangladesh, incendio baraccopoli: distrutte centinaia di case, 9 morti

Nel sud del Bangladesh almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in una baraccopoli che ha distrutto centinaia di case: lo ha reso noto la polizia. Il rogo è scoppiato nella notte nella città portuale di Chittagong, devastando case realizzate in bambù, teloni e lamiere, ha spiegato il capo della polizia locale Pranab Chowdhury.

“Almeno 470 case sono state distrutte dalle fiamme, a quel punto sono stati segnalati nove morti, tra cui quattro membri della stessa famiglia“, ha dichiarato ad Afp un capo dei vigili del fuoco, Hefazatul Islam.