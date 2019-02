Bimbo morto strangolato nel box di casa nel foggiano: comunità sconvolta, indetto il lutto cittadino

“La tragica fatalità che ha portato via il piccolo Michele dall’affetto dei suoi cari ci addolora profondamente. Tutta la comunità di Orsara di Puglia è vicina ai genitori, ai parenti, agli amici, agli insegnanti di un bambino che era la gioia di chi ne condivideva il sorriso. Nel giorno dell’ultimo saluto sarà proclamato il lutto cittadino“. Ad annunciarlo è Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia dove ieri pomeriggio un bambino di 9 anni è morto strangolato dopo aver infilato il collo in alcune corde che servono a stringere i sacchi di grano nel magazzino attiguo alla casa dove la famiglia abita poco fuori la cittadina del Sub appennino da uno. La notizia di quanto è accaduto ha profondamente scosso la comunità orsarese. Il bambino che ha perso la vita frequentava la terza elementare. “Siamo addolorati”, aggiunge il primo cittadino. “In una piccola comunità come la nostra, dove i legami sono più stretti e prossimi, una perdita così tragica non può che toccare tutti, ogni singola persona. Per questo ho deciso di proclamare il lutto cittadino appena sarà stabilito il giorno dei funerali”, conclude Tommaso Lecce. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri si sarebbe trattato di un incidente domestico.