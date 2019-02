Alla Bit di Milano 2019 c’è anche il turismo minerario

Alla BIT di Milano si parlerà anche di turismo minerario. La ReMi, Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari promossa dall’ISPRA, sarà presente, insieme al SIH (Save Industrial Heritage), per divulgare il patrimonio minerario italiano.

Durante l’evento sarà presentato ufficialmente anche il Passaporto Turistico Minerario, il primo documento del settore che servirà a testimoniare il proprio passaggio nei siti appartenenti alla ReMi e stimolare l’attenzione dei cittadini riguardo le diverse realtà presenti sul territorio.

Quello minerario è un turismo in crescita; durante l’anno passato circa 200 mila persone hanno visitato almeno uno dei 41 siti o parchi minerari che fanno parte della rete nazionale, con una media di circa 4 mila visitatori a miniera. E il potenziale a disposizione su tutto il territorio nazionale non è indifferente: esistono nel nostro Paese circa 3000 siti dismessi, molti dei quali già riconvertiti e valorizzati come parchi e musei minerari e altri con forti potenzialità di valorizzazione.

Dal Nord al Sud l’offerta turistica nazionale è la più variegata: si va dalle visite guidate anche accompagnati da ex minatori, a vere e proprie escursioni di più giorni. In Calabria si può fare trekking sulla Via delle Miniere, mentre in Sardegna e in Toscana, alla scoperta del mondo sotterraneo, si può andare anche in biciletta. Ricco anche il programma di San Valentino dedicato alle coppie che, ad esempio in Lombardia, potranno trascorre la giornata in miniera e degustare del buon vino.