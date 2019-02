Bologna: inaugurata la nuova scuola media di Bentivoglio, è antisismica e dotata di fibra ottica

Taglio del nastro per la nuova scuola secondaria di primo grado “G.Ungaretti” di Bentivoglio, in provincia di Bologna: moderna, sicura dal punto di vista sismico e in grado di garantire elevate prestazioni energetiche. Nata grazie alle risorse, quasi 3 milioni di euro, stanziate dal Comune.

Alla cerimonia hanno preso parte questa mattina la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, il sindaco di Bentivoglio, Erika Ferranti, ilconsigliere della Città Metropolitana di Bologna con deleghe all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Daniele Ruscigno, e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano e Bentivoglio, Cinzia Quirini.

L’edificio, di 2.200 metri quadrati, ospita al primo piano nove aule in grado di accogliere 160 studenti e un’ampia sala insegnanti, al piano terra gli spazi di uso collettivo: aula magna, aula musicale, tre laboratori e la biblioteca. Progettato con particolare attenzione alla sicurezza sismicastrutturale, nel pieno rispetto dalla normativa per gli edifici scolastici, garantisce elevate prestazioni energetiche (classe A): l’illuminazione dell’intero edificio è realizzata con lampade a led e l’impiantistica, di ultima generazione, è alimentata da energia rinnovabile proveniente da pannelli fotovoltaici e solari posti sul tetto. La scuola, inoltre, è dotata di fibra ottica ed è stata allestita anche attraverso donazioni e contributi di privati: banche, aziende, singoli cittadini che hanno messo a disposizione pc, lavagne elettroniche e smart tv. L’Amministrazione comunale ha anche organizzato una lotteria per la raccolta fondi.

“Oltre a una didattica di qualità, i nostri ragazzi hanno il diritto di formarsi in ambienti moderni, belli e sicuri. Ecco perché l’edilizia scolastica è da sempre una delle priorità di questa legislatura- ha sottolineato la vicepresidente Gualmini-. Soltanto considerando il 2018, sono stati stanziati 135 milioni di euro per realizzare 286 interventi in tutta la regione tra ristrutturazioni e messa in sicurezza di scuole esistenti, adeguamento sismico ed energetico, nuove palestre. Oltre a tutto questo- ha aggiunto Gualmini- per garantire il benessere dei più giovani e delle loro famiglie questa Giunta è intervenuta in modo significativo anche nell’ambito delle politiche di welfare, impiegando in un mandato più di 120 milioni, tra risorse regionali e statali. E il nostro impegno proseguirà, perché investire sui giovani significa garantire il futuro di questa regione”.