Brexit con “no deal”: esiste un piano segreto per evacuare la regina

In caso di disordini innescati da una Brexit con “no deal”, esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e degli altri membri della famiglia reale: lo riporta il il Sunday Times, secondo cui il piano sarebbe ispirato a procedure elaborate durante la Guerra Fredda e rispolverate nelle ultime settimane: il piano sarebbe originariamente stato pensato per scattare caso di attacco nucleare lanciato dall’Unione Sovietica e prevede, tra l’altro, l’immediato trasferimento della regina e del consorte in un luogo segreto.