Cambiamenti climatici, Inguscio (CNR): “Non è mai troppo tardi per intervenire, per arginare il fenomeno”

“Non è mai troppo tardi per intervenire, per arginare il fenomeno dei mutamenti climatici“: lo ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, a margine del convegno sul tema “Ambiente, clima e prospettive di sviluppo del Mediterraneo” che si è svolto presso l’università degli studi “Parthenope” di Napoli. “La scienza non può che essere ottimista però stiamo raggiungendo un punto di non ritorno, cioè davvero il riscaldamento ha un’accelerata rispetto a quanto si prevedesse, davvero l’inquinamento cresce più del dovuto. Non è che sia troppo tardi ma è tempo di credere fortemente nella scienza, nelle informazioni che ci dà ed intervenire con le contromisure”.