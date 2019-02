Cane muore legato a catena, denunciato il proprietario

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto (KR), con l’accusa di maltrattamento di animali: i militari della stazione CC forestale Crotone, in seguito ad una segnalazione, avevano rinvenuto nei giorni scorsi un cane soffocato dalla catena cui era stato legato.

Il cane era stato maldestramente assicurato con una lunga catena ad un gancio sistemato più in alto dell’altezza del collare: la circostanza, insieme alla vicinanza di una rete metallica cui la catena era rimasta impigliata, è risultata fatale per l’animale.

Il possessore del cane, un operaio 25enne, è stato anche sanzionato per violazioni di carattere amministrativo, relative alla gestione dell’animale.