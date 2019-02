Cosa fare se scappa il cane? Ecco i decalogo dei consigli utili

“Purtroppo il fenomeno dei furti di cani in Italia è fiorente, anche se molte volte non se ne parla o se ne parla solo in casi eclatanti“, spiega l’Associazione animalista AIDAA in una nota. “Nel 2017 stati 36.000, a questi vanno aggiunti migliaia di cani che scompaiono, scappano e dei quali torna a casa solo il 15% del totale. Le razze maggiormente oggetto dell’interesse dei ladri sono quelle di piccola taglia che hanno costi importanti, ma c’è un vero e proprio traffico anche dei cani da caccia e comunque in generale dei cuccioli di molte razze.”

Per questo motivo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha messo nero su bianco una serie di semplici raccomandazioni “su come comportarsi in caso di furto o di smarrimento del proprio cane, partendo proprio dai consigli su come evitare che questo possa avvenire. Si tratta di regole semplici da seguire e mettere in pratica.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

• Quando siamo nei parchi, nei giardini o in spazi aperti mai lasciare il proprio cane senza guinzaglio se non nelle aree cani comunque mai lasciarlo privo di custodia.

• Mai legare il cane fuori dai negozi o dagli uffici pubblici o dai negozi o centri commerciali, se un negozio o qualsiasi altro esercizio pubblico non accetta la presenza del nostro cane al suo interno non merita nemmeno la nostra presenza.

• Se lasciate il cane in casa da solo ricordatevi di chiudere bene tutte le porte e le finestre o comunque di evitare che lo stesso possa in qualche modo essere oggetto dell’attenzione dei ladri.

• Non lasciate mai il cane solo sul balcone

• Tenete con voi sempre una fotografia recente del vostro cane, registrate il numero del microchip e tenete sempre a portata di mano il libretto veterinario

• Mettete al collare del vostro cane un piccolo segnalatore con impresso il suo nome ed il vostro numero di telefono

SE IL CANE VIENE RUBATO

• Fate immediatamente denuncia di furto dell’animale, non aspettate il giorno dopo anche qualche ora potrebbe essere fatale per il suo recupero

• Mettete immediatamente in giro cartelli segnaletici con la sua fotografia e il vostro numero di telefono magari offrendo una ricompensa a chi ve lo riporta a casa (questo invoglia i ladri spesso ad attuare uno scambio)

• Segnalate il furto alle associazioni animaliste, ai veterinari, ai canili e ai gruppi social che si occupano delle razze specifiche e a tutti i gruppi che si occupano di furti di animali, è importante segnalare ai veterinari il furto indicando il numero di microchip del cane,in modo che qualora i ladri portino il cane a visitare attraverso la lettura si possa scoprire la reale proprietà del cane.

• Scrivete ai giornali locali mandando la foto del vostro cane rapito o rubato, in modo che la pubblichino dandone la maggiore visibilità possibile.

• Qualora ne abbiate la possibilità chiedete l’intervento dei cani molecolari che spesso hanno individuato e risolto le situazioni di furto seguendo le tracce dei ladri.

SE IL CANE SCOMPARE O SCAPPA

Valgono le stelle regole per il furto, ma oltre a quei consigli è importante che chiamate anche tutti gli agriturismo e le strutture agricole della zona dove magari il vostro cane può essersi rifugiato in cerca di cibo.

Chiamate anche i centri commerciali, i comandi di zona dei vigili urbani e gli uffici del garante degli animali dei vostri comuni, ed anche la società incaricata del recupero degli animali morti, mai lo si vorrebbe, ma il vostro cane potrebbe essere stato investito ed essere morto, le società di raccolta delle carcasse sono obbligate a leggere il microchip e cosi (dio non voglia) scoprire che il cane investito è il vostro.”