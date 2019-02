No votes yet.

Alla società dovrebbero aggregarsi altri enti territoriali e, probabilmente, alcuni comuni. Via tutti i privati. E’ questo il progetto al quale si starebbe lavorando per il rinnovo della convenzione della A22. L’obiettivo è anche ridurre le tariffe limitando gli extraprofitti e i dividendi.

Rimarrà totalmente in mano agli enti pubblici del territorio la concessione della A22 in corso di rinnovo. Per questo scopo è già stata creata la Brenner Corritor da parte della Regione Trentino Alto Adige con la partecipazione delle due province autonome.

Caos nella Autobrennero: “Via i privati, nuovo concessionario A22 in mano a enti pubblici”

