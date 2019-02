Caos neve Alto Adige: “ancora mezzi pesanti in sosta sulla A22”

In direzione nord, nell’ultimo tratto dell’A22 del Brennero sono presenti ancora mezzi pesanti in sosta a cavallo fra la corsia ordinaria e la corsia di emergenza, che saranno rimossi con mezzi adeguati. Lo riferisce una nota dell’amministrazione provinciale altoatesina, che fa il punto della situazione.

Tecnici al lavoro anche sulla statale del Brennero. Per le ferrovie, si segnala la sospensione del transito dei convogli merci nella direttrice del Brennero, cosi’ come la sospensione del transito regionale verso la citta’ austriaca di Lienz.

Nel contesto del comitato operativo viabilita’/centro situazione protezione civile infine sono state effettuate valutazioni tecnico-operative per la programmazione graduale ed armonica della ripresa della circolazione dei tir in direzione nord, per prevenire situazioni di incolonnamento e di disagio alla circolazione anche degli autoveicoli ad uso civile. Il livello di criticita’ per valanghe e’ “arancione” mentre lo stato di protezione civile resta “alfa”.

Nei due giorni di intervento sono stati attivati 134 corpi di vigili del fuoco volontari con una presenza totale di 1.600 soccorritori, 23 pattuglie della polizia di Stato con 70 persone e 20 pattuglie di carabinieri. La Croce Bianca, con la sua colonna di sussistenza ha impegnato 25 mezzi fra cui 2 ambulanze, 55 soccorritori e 4 sanitari. Hanno distribuito 4500 panini, bevande calde e 200 coperte. Il centro situazioni della Provincia ha impegnato 35 persone.