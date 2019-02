Carburanti: ENI aumenta i prezzi di benzina e gasolio

Ancora aumenti per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di “Staffetta Quotidiana“, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio (4° rialzo in 11 giorni). Medesimo rialzo anche per IP e Tamoil. I rialzi dei listini continuano a riversarsi sui prezzi praticati alla pompa.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico: benzina self service a 1,531 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,505), diesel a 1,471 euro/litro (+3, pompe bianche 1,445). Benzina servito a 1,657 euro/litro (+2, pompe bianche 1,554), diesel a 1,597 euro/litro (+2, pompe bianche 1,492). Gpl a 0,636 euro/litro (+1, pompe bianche 0,637), metano a 1,018 euro/kg (+21, pompe bianche 0,986). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 393 euro per mille litri (+6), diesel a 469 euro per mille litri (+2, valori arrotondati).