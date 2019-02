Carnevale di Rio de Janeiro: l’ECDC consiglia ai turisti europei di vaccinarsi

In vista dei festeggiamenti del Carnevale, il Centro europeo per il controllo delle malattie consiglia ai viaggiatori che hanno intenzione di recarsi a Rio de Janeiro di controllare il proprio stato vaccinale: secondo l’ECDC, i principali rischi per la salute sono le malattie prevenibili con il vaccino, quelle gastrointestinali e quelle veicolate da insetti e animali, e di conseguenza, consiglia di essere in regola con i vaccini per morbillo, rosolia, difterite, tetano e polio, e di fare quelli per epatite A, meningococco, febbre tifoide e febbre gialla.

Il Carnevale di Rio de Janeiro quest’anno si celebrerà dal 1° al 9 marzo: è un evento di massa che nel 2017 ha richiamato oltre 460mila turisti europei, la maggior parte dei quali da Portogallo, Francia e Regno Unito.

Lo Stato di Rio de Janeiro è una delle aree del Paese a rischio febbre gialla: è quindi consigliabile chiedere al medico informazioni sul vaccino relativo, che va fatto almeno 10 giorni prima della partenza. C’è anche il pericolo di altre malattie veicolate dalle zanzare (chikungunya, Zika).

Anche in Brasile, inoltre, si registrano epidemie di morbillo: ben 10mila i casi confermati l’anno scorso.