Energia del territorio: la Centrale Idroelettrica Alcantara I Salto di Enel Green Power aprirà le porte ai visitatori

Dalle acque del fiume Alcantara, ogni giorno, viene prodotta energia pulita all’interno dell’impianto idroelettrico di Castiglione di Sicilia (Ct), che è in grado di soddisfare il fabbisogno delle comunità vicine in modo naturale, sicuro e sostenibile. Dalle stesse acque dell’Alcantara e dai numerosi affluenti – che dai territori di Castiglione e Francavilla di Sicilia scendono alle pendici dell’Etna – vengono coltivati da infaticabili lavoratori del territorio “tesori nel guscio” come le mandorle e le nocciole di Motta Camastra, ma anche prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana come l’olio extravergine di oliva “Valdemone”, il miele “Millefiori” il vino rosso “Etna D.O.C.” o infine il pescato di Mojo Alcantara.

Unendo le “eccellenze” Made in Sicily con i temi dello sviluppo industriale sostenibile, che nasce la manifestazione “Energia del territorio: sostenibilità, cultura, alimenti e salute”.

Domenica 10 febbraio, infatti, la Centrale Idroelettrica Alcantara I Salto di Enel Green Power, sita in contrada Gravà, aprirà le porte ai visitatori per far scoprire come, nel rispetto dell’ambiente circostante e attraverso momenti culturali di promozione della Dieta Mediterranea, dalle acque di quel fiume derivano energia elettrica “pulita” ma anche eccellenze alimentari tipiche destinate alle comunità limitrofe.

I visitatori potranno così partecipare alle visite guidate previste sull’impianto nel corso della giornata, condividendo momenti conviviali all’insegna dei prodotti agroalimentari di quel territorio. Una occasione speciale per conoscere particolarità e curiosità della biodiversità alimentare siciliana e dei corretti stili di vita, non trascurando attività ludiche e istruttive dedicate al mondo delle energie rinnovabili: “Presentiamo l’evento giovedì 8 febbraio presso l’Istituto Alberghiero “G. Falcone” di Riposto dove saranno realizzati dei laboratori di trasformazione dei prodotti agroalimentari locali (noci, mandorle, farine, miele), che avremo il piacere di degustare la prossima domenica all’interno della Centrale – spiega Francesca Cerami, direttore generale IDIMED – Un vero e proprio assaggio di Energie vere che vengono dai giovani, dalla terra, dal rispetto del

La centrale idroelettrica dell’Alcantara, da molti considerata “vero e proprio gioiello di ingegneria idraulica” durante la manifestazione si trasformerà in un vero e proprio teatro contemporaneo all’aperto, accessibile alla comunità ed in grado di esaltare i prodotti e le eccellenze tipiche della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco dal 2010.

All’interno del Villaggio Gastronomico allestito per l’occasione saranno organizzati laboratori di conoscenza e degustazione che avranno come protagonisti i produttori del territorio, con eccellenze come le noci di Motta Camastra, le nocciole del Parco dei Nebrodi, il miele “Millefiori” dell’azienda “Lu Miele” e i vini “Etna D.O.C.” prodotti alle pendici del vulcano.