Clima: 100 studenti a Firenze per l’evento anti-effetto serra

Circa 100 studenti hanno partecipato all’iniziativa ‘FridaysForFuture’, a Firenze. “Un’iniziativa apartitica”, hanno spiegato gli organizzatori a livello nazionale (sono almeno 20 le citta’ che hanno aderito allo ‘sciopero del Clima’) nata “per sollecitare i potenti della terra a prendere provvedimenti in difesa dell’ambiente e contro i cambiamenti climatici”.

Gli studenti si sono mobilitati in particolare contro l’effetto serra, l’aumento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacci. L’evento di piazza San Firenze puo’ valere come anteprima di cio’ che accadra’ il 15 marzo, quando e’ in programma una mobilitazione mondiale in difesa del pianeta.

La protesta e’ nata da Greta Thunberg, la sedicenne di Stoccolma che ha iniziato a manifestare davanti al Parlamento svedese per protestare con i politici contro la mancanza di azione rispetto al cambiamento climatico che minaccia il pianeta. A Firenze la manifestazione e’ stata organizzata da due studentesse, Lara Cioni (24 anni, all’ultimo anno del corso di laurea in chimica) e Isabella Mannini (25 anni, studia lingue).

“Il tema del cambiamento climatico e’ una emergenza – ha detto Cioni -. Secondo l’Onu abbiamo solo 12 anni per intervenire dunque se non ci mobilitiamo adesso poi sara’ troppo tardi Questa manifestazione e’ una iniziativa di tutti: l’idea e’ quella di unire, in attesa della grande manifestazione del 15 marzo”.