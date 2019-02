Juncker: “Il signor Trump e i suoi amici pensano che il cambiamento climatico sia una cosa inventata”

Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, ha difeso il bilancio dell’UE nella lotta ai cambiamenti climatici, spiegando che “le api sono altrettanto importanti del signor Trump“.

Juncker ha spiegato che “l’Europa e la Commissione sono state tra le forze che hanno fatto in modo che ci fosse un accordo di Parigi sul Clima. Mi rammarico che l’amministrazione americana abbia preso una direzione inversa, visto che il signor Trump e i suoi amici pensano che il cambiamento climatico sia una cosa inventata e ideologica, come mi dice ogni volta che mi vede. Io penso che si trattati di osservare la natura, di osservare gli uccelli, di osservare gli insetti di osservare le api per vedere quel sta accadendo qualcosa di pernicioso“. “La Commissione ha lanciato un programma protezione per le api. Questo aveva divertito molto gli americani, ma le api sono altrettanto importanti del signor Trump“, ha concluso Juncker.