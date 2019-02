Clima: la Lombardia si candida a ospitare la Conferenza mondiale COP26

La Lombardia si candida ad ospitare la COP26, la Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici del 2020.

Nell’aula del Consiglio regionale, l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo ha annunciato che il presidente della Regione Lombardia “ha gia’ mandato una lettera” al governo “per chiedere che la COP26 sia ospitata in Lombardia“. Cattaneo ha sottolineato: “Il governo ha parlato di Napoli, mi sembra di capire perche’ il ministro dell’Ambiente Costa sia di Napoli, forse non e’ questo il criterio piu’ adatto per scegliere la location ideale della conferenza piu’ importante che si tiene ogni anno sui cambiamenti climatici. L’Italia ha proposto la sua candidatura per il 2020, noi siamo d’accordo, ma vogliamo che il luogo che ospita la Cop sia un luogo simbolico della battaglia contro i cambiamenti climatici. Su questo fronte la Lombardia e’ all’avanguardia“.