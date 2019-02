No votes yet.

Secondo il sito Air Matters, l’aria di Parigi e’ oggi piu’ inquinata di quella di Pechino. Un problema ormai ricorrente all’ombra della Torre Eiffel, soprattutto nelle giornate di sole, quando la pioggia non contribuisce ad abbattere le polveri sottili. Per ridurre l’inquinamento atmosferico, la prefettura di polizia ha decretato la riduzione della velocita’ a 20 km/h. Una misura che l’assessore ai trasporti, Christophe Najdovski, ritiene “insufficienti”. Accanto a Greta Thunberg, tanti giovani francesi ma anche ragazzi venuti dal Belgio.

“Nel 2050 sarete morti, non noi!”,è uno degli slogan branditi dai giovani e giovanissimi che oggi hanno ‘scioperato’ a scuola per sensibilizzare sulla più grande sfida del nostro tempo. Il corteo, è partito alle ore 13 da Place de l’Opera, nel cuore della capitale, oggi avvolta da una fitta coltre di particelle sottili.

Sono diverse migliaia i giovani che stanno sfilando oggi a Parigi contro i cambiamenti climatici , guidati – in testa al corteo – dall’adolescente svedese divenuta icona della lotta per il Clima, Greta Thunberg.

article

1225604

MeteoWeb

Clima, Parigi: in migliaia alla marcia con Greta Thunberg

Sono diverse migliaia i giovani che stanno sfilando oggi a Parigi contro i cambiamenti climatici, guidati – in testa al corteo – dall’adolescente svedese divenuta icona della lotta per il Clima, Greta Thunberg. “Nel 2050 sarete morti, non noi!”,è uno degli slogan branditi dai giovani e giovanissimi che oggi hanno ‘scioperato’ a scuola per sensibilizzare

http://www.meteoweb.eu/2019/02/clima-parigi-greta-thunberg/1225604/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/02/Greta-Thunberg.jpg

clima,parigi

NEWS