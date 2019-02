Coldiretti: nel 2018 boom delle vendite nei discount alimentari

Nel 2018 cresce solo la spesa alimentare che mette a segno un aumento dello 0,6% in controtendenza rispetto all’andamento degli altri settori, dove si registra un calo dello 0,2%. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio al dettaglio relativi a gennaio-dicembre dello scorso anno che evidenziano come siano solo gli acquisti di cibo a portare in positivo (+0,2%) la spesa complessiva. Nel 2018 si registra in particolare – sottolinea Coldiretti – un vero e proprio boom delle vendite nei discount alimentari, con un +4,4%. In attivo anche i supermercati (+0,4%) mentre arretrano ipermercati (-0,3%) e piccole botteghe (-0,2%). Continua anche la crescita del commercio elettronico, con un +12,1% il cui boom pesa sul calo del dettaglio tradizionale. La sostanziale stagnazione dei consumi – rileva Coldiretti – minaccia di continuare anche nel 2019, evidenziando lo stato di difficoltà dell’economia nazionale. La spesa alimentare – conclude la Coldiretti – è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un sensore attendibile dello situazione in cui si trovano gli italiani.