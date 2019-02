Colesterolo: ecco il pesce da inserire nella propria dieta per prevenire e curare l’ipercolesterolemia

La trota, pesce d’acqua dolce dalle molteplici proprietà benefiche, è un attimo alimento nella lotta al colesterolo ‘cattivo’ e al controllo dei suoi livelli nel sangue. Aiuta infatti ad accelerare il metabolismo con conseguenti effetti positivi su tutto l’organismo. La trota, pesce spesso sottovalutato, ha invece delle proprietà organolettiche eccellenti, ed è l’ideale per il benessere e la forma fisica. Inserita in un programma alimentare bilanciato e consumata almeno 3 volte a settimana, contribuisce al mantenimento della forma fisica ed elimina le tossine in eccesso, oltre che depurare l’organismo. La trota contiene grandi quantità di Omega 3, proteine, sali minerali come zinco, ferro e fosforo, e poco colesterolo. Il suo contenuto di iodio, inoltre, rende questo pesce un alimento leggero con solo 47 kcal in 100 grammi, e dunque ideale per i bambini, le donne in gravidanza e gli anziani.

Inserire questo alimento nella propria dieta è dunque un ottimo modo per aiutare a mantenere sotto controllo il colesterolo, anche perché si tratta di un pesce che non richiede particolari preparazioni: è semplice e versatile da preparare. Inoltre è economico e permette di sbizzarrirsi in cucina, sia per preparare antipasti, freddi o caldi, che per primi o secondi piatti. Uno dei modi migliori per preparare la trota senza aumentarne le calorie è quello di consumarla affumicata, al cartoccio, alla griglia o al vapore. Come condimento saranno sufficienti un filo di olio EVO a crudo e delle erbe aromatiche.

MENU

In linea di massima le indicazioni sono le seguenti:

Colazione: una tazza di tè verde, cereali e uno yogurt magro.

Pranzo: riso integrale con trota affumicata ed erbette aromatiche.

Cena: trota al cartoccio con pomodorini e contorno di verdure di stagione, possibilmente cotte al vapore e condite con olio EVO a crudo.

Eventuali modifiche o variazioni possono essere apportate in base alle singole necessità, l’importante è che la trota sia l’alimento principale, accompagnato da altri cibi dalle proprietà disintossicanti come verdura e frutta di stagione, ma anche pasta (possibilmente integrale), riso integrale, pane e legumi.