Dalla collaborazione tra Mareblu e Legambiente nasce il Tonno all’Olio d’Oliva “perfetto”

Mareblu, in collaborazione con Legambiente, ha da poco lanciato il Tonno all’Olio d’Oliva con Meno Olio. La presenza di meno olio rende il prodotto compatto, ne preserva il gusto e lo rende più pratico poiché non è necessario sgocciolarlo. L’aggiunta di vapore ne garantisce la conservazione.

Ma non è tutto: grazie al Tonno con Meno Olio, Mareblu contribuisce alla prevenzione dell’inquinamento dei mari italiani, evitando che vi siano disperse inutilmente mille tonnellate di olio all’anno*. L’85% delle persone che acquista il tonno in scatola all’olio, sgocciola il prodotto prima di consumarlo, gettando l’olio in eccesso direttamente nel lavandino**. Questo gesto, oltre a essere scomodo, è molto dannoso per l’ecosistema marino.

Anche il pack del prodotto è studiato nel rispetto della natura: Il Tonno all’Olio d’Oliva con Meno Olio è confezionato con carta certificata PEFC, garanzia di provenienza da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate.

L’impegno di Mareblu per il rispetto dell’ambiente e per la sostenibilità si traduce anche nella scelta di pesce proveniente da FIP (Fishery Improvement Project), programma di miglioramento della pesca per il raggiungimento delle più importanti certificazioni di sostenibilità. Mareblu inoltre fa parte del progetto SeaChange, il piano integrato del gruppo Thai Union, che garantisce il rispetto dei mari, la sicurezza dei lavoratori e la legalità per l’intera industria ittica.

Nella gamma Non si Sgocciola sono disponibili anche il Tonno VeroSapore, con olio extra vergine di oliva, e Leggero, il tonno con un filo d’olio e il 60% di grassi in meno.

*Calcolo basato esaminando le vendite di Tonno all’Olio Mareblu nei 12 mesi del 2017. Su 59 milioni di lattine vendute, almeno 50 milioni sono state sgocciolate nel lavandino, con la dispersione di almeno 1.000 tonnellate di olio nell’ambiente.

**Fonte: Stratégir, Usages and Attitudes Canned fish market Research, 2015