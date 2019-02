A Riva del Garda la 35ª Conferenza Internazionale di Meteorologia Alpina

Si terrà dal 2 al 6 settembre a Riva del Garda la 35ª edizione della Conferenza Internazionale di Meteorologia Alpina, che si svolge ogni due anni a rotazione in diversi paesi dell’arco alpino.

La prima edizione si è tenuta a Milano nel 1950 per iniziativa di Mario Bossolasco, professore di geofisica all’Università di Genova, e nel 1998 è stata ospitata a Torino l’ultima conferenza in Italia: si discuterà degli eventi intensi che hanno caratterizzato l’arco alpino, anche recentemente, analizzando le possibili connessioni con i cambiamenti climatici in atto e gli impatti sull’ambiente montano. Si farà anche il punto sui processi meteorologici che interessano la qualità dell’aria, le risorse idriche, le risorse energetiche, gli ecosistemi, gli ambienti urbani e le infrastrutture e per confrontarsi sull’acquisizione di nuove conoscenze attraverso progetti di ricerca internazionali, che prevedano campagne sperimentali mirate per il monitoraggio intensivo in aree test con l’utilizzo degli strumenti più avanzati messi disposizione da partner di diverse istituzioni.

La conferenza è coordinata da un comitato d’indirizzo che conta due delegati per ogni nazione dell’arco alpino (Austria, Croazia, Francia, Italia, Germania, Slovenia e Svizzera), designati rispettivamente dal Servizio meteorologico nazionale e dalla comunità scientifica, a cui si sono aggiunti nel tempo Regno Unito e Islanda.

La 35ª edizione è organizzata congiuntamente dall’Università di Trento e da Aisam (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia), con il coinvolgimento di esperti di vari enti, tra cui servizi meteorologici nazionali e regionali, università ed enti di ricerca nazionali e internazionali.