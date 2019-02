Congresso regionale della Società italiana neurologia a Catania

Focus su cure palliative, riabilitative, innovazioni terapeutiche e diagnostiche all’azienda ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania. L’occasione la fornira’ il congresso regionale della Societa’ italiana di neurologia (Sin), in programma venerdi’, a partire dalle 8.30, nell’aula magna dell’Azienda ospedaliera universitaria.

I lavori saranno aperti dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che fara’ il punto sulla rete ospedaliera dell’Isola. Tema dei lavori le ‘Cure palliative in neurologia’. Prevista anche l’elezione del nuovo segretario in Sicilia, dopo i due bienni, 2014-2018, che hanno visto alla guida della societa’ scientifica Placido Bramanti, neurologo, professore ordinario dell’universita’ di Messina e direttore scientifico dell’Irccs Bonino Pulejo. Un focus aggiornera’ sui progressi della neurologia sperimentale e sulle ultime frontiere di trattamento e cura del Parkinson e sara’ presentata una nuova tecnologia d’avanguardia per la cura del tremore parkinsoniano.

Il Congresso regionale Sin Sicilia approfondira’, inoltre, i temi riguardanti la gestione della rete tempo-dipendente nell’Isola, fondamentale per intervenire con velocita’ ed efficacia in patologie quali l’ictus ischemico e l’integrazione ospedaliera nella gestione territoriale delle cronicita’. Una sezione, infine, riguardera’ le emicranie, sotto il profilo di prevenzione, diagnosi e cura, mentre il tema centrale delle cure palliative analizzera’ le applicazioni di queste in campo oncologico, nel trattamento delle demenze, della sclerosi multipla e della sla. Spazio poi all’approfondimento sulle nuove innovazioni riabilitative, terapeutiche, tecnologiche e scientifiche.