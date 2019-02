Consiglio Superiore di Sanità: il Ministro Grillo nomina 30 membri non di diritto, ecco i NOMI

Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato oggi il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità.

“La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla a tutti. Abbiamo scelto il top assoluto per esclusivi meriti scientifici e in trasparenza. Il merito dev’essere finalmente la bussola che orienta le nomine in questo Paese“, ha dichiarato il Ministro.

La scelta dei componenti si è basata su titoli e competenze. “La selezione, laboriosa e meticolosa, ha privilegiato personalità di chiara fama, inseriti tra i ‘Top Italian Scientists’ con alta reputazione internazionale sulla base dei contributi scientifici pubblicati, del numero di citazioni e dell’impatto che questi lavori hanno avuto nel progresso clinico-scientifico mondiale. Orientamento politico, religioso, derive personali non rientrano in questi sistemi di valutazione,” ha proseguito Grillo.

Dopo l’insediamento dei 30 membri, il Consiglio deciderà il nuovo presidente.

Ecco l’elenco dei 30 nuovi membri: