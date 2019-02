Crollo Ponte Morandi: venerdì via allo smantellamento dal lato Ovest

Prenderà il via venerdì l’operazione di demolizione del troncone ovest di ponte Morandi a Genova, la prima delle due porzioni del viadotto che verrà abbattuta per fare posto al nuovo ponte.

Con i primi lavori è previsto il taglio di una prima sezione di impalcato, di circa 40 metri, che verrà lentamente staccata, sollevata e poi portata a terra con l’impiego di lunghi cavi d’acciaio. Si tratterà di una “caduta controllata” del ponte, attraverso il sistema di cavi tenuti insieme dagli strand jack impiegati nell’operazione.

Sarà un lavoro lungo, come ha già spiegato il sindaco di Genova e commissario Marco Bucci, confermando l’inizio e la scansione temporale dei lavori: “Partirà il taglio nel pomeriggio del 7 febbraio e dalla mattina dell’8 in poi ci vorranno circa 7 ore e mezza per portarlo dal livello dov’è adesso in basso, da circa 48 metri di altezza. Ad oggi dico che tutto va secondo i piani”.

Qualche incognita potrebbe arrivare per via del maltempo, atteso per venerdì con una possibile perturbazione, anche se le aziende coinvolte hanno confermato il programma fin qui delineato. Nessuna conferma invece per la presenza del governo all’avvio del lavoro di smantellamento.