Crollo Ponte Morandi: rimosse oltre 2000 tonnellate di detriti dal troncone ovest

Proseguono i lavori propedeutici per l’inizio dello smontaggio del troncone ovest di ponte Morandi, che inizierà nel pomeriggio di venerdì a Genova.

Al lavoro h24 le aziende dei demolitori che stanno predisponendo il necessario per avviare l’abbassamento dell’impalcato tampone, che verrà tagliato e calato a terra nella giornata di sabato in un’operazione ci circa 7 ore e mezza.

Sotto il troncone di ponente del viadotto sono stati assemblati a terra gli ‘strand jack’ e le travi di supporto in attesa di essere posizionati sul viadotto mediante l’ utilizzo di una grù della portata di 400 tonnellate con braccio di oltre 90 metri, non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Nell’area di ponente sono state rimosse dall’impalcato oltre 2000 tonnellate di peso tra asfalto e new jersey e sul ponte prosegue la rimozione delle carpenterie per e la demolizione dei giunti stradali per permettere il taglio dei denti di appoggio delle travi.Nella zona del troncone di levante sono stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici sul viadotto, come comunicato dalle aziende demolitrici impegnate nell’opera.

A terra sono state effettuate le prove di carico su piastra nelle aree dove andranno posizionate le torri di supporto. Già da oggi si prevede la realizzazione dei plinti di fondazione in cemento armato di 200 metri quadri ciascuno dove verranno posizionate le torri che sono state pre-assemblate nei giorni scorsi in via Porro e via Fillak.