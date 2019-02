Deragliato in India orientale un treno diretto a New Delhi: almeno 7 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite.

Undici vagoni della Seemanchal Express sono deragliati nel distretto di Vaishali nello Stato di Bihar nelle prime ore della domenica: tre delle carrozze si sono capovolte intrappolando i passeggeri.

I soccorritori sono al lavoro per estrarre le persone dalle lamiere.

In India la maggior parte degli incidenti ferroviari è causata da scarsa manutenzione o errore umano.