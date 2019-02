Il Ministro Di Maio lancia il “Restitution Day”: “Due milioni di euro alle popolazioni colpite dal maltempo”

“Oggi è un Restitution Day speciale. I 2 milioni di euro che ci siamo tagliati dai nostri stipendi andranno in aiuto alle popolazioni di Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia colpite dal maltempo negli scorsi mesi“: lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio presentando la conferenza stampa alla Camera con i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Borrelli e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Oggi manteniamo una promessa con gli italiani, se lo diciamo lo facciamo è la nostra campagna. Oggi con questo Restitution Day, che è l’ennesimo dopo tanti anni, tagliamo 2 milioni euro in pochi mesi ai parlamentari M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile per riparare ponti, strade, centri urbani” nelle Regioni colpite.