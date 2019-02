Please wait...

Per questo l’ASI, in un evento organizzato il 25 febbraio, ha voluto chiamare a raccolta uomini e donne del mondo dell’arte, della scienza, di enti nazionali e internazionali e del mondo dello sport, con il loro contributo dedicato al superamento di tutte le discriminazioni

Letture, musica, mini-seminari, ispirational talk intorno alla diversità e integrazione in tutti loro colori e sfumature.

Diversità ed Inclusività: il 25 Febbraio l’evento Diversity Day all’ASI

Letture, musica, mini-seminari, ispirational talk intorno alla diversità e integrazione in tutti loro colori e sfumature. La tematica della “Diversità ed Inclusività” (D&I), negli ultimi anni, si è posta all’attenzione di tutti gli ambienti lavorativi, sia pubblici che privati, incluso il settore spaziale. Per questo l’ASI, in un evento organizzato il 25 febbraio, ha voluto

