Due subacquei dispersi: le ricerche riprendono domani

Phillip Lehman e Angel Compre’s, i due speleo-sommozzatori della Drs stanno cercando i due sommozzatori italiani da due giorni ma per la mancanza di visibilità provocata dalla rimozione del sedimento del lago e all’ambiente particolarmente stretto dove dovrebbero trovarsi i due avrebbero dovuto dovuto rimandare le ricerche fino a domani.

Lo si legge sulla pagina Fb di Lagoon Dudu’. “Grazie a tutti per la vostra solidarieta’ e preghiere per le famiglie di questi due subacquei – dice l’ultimo post – Rimaniamo in comunicazione”.