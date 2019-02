Economia circolare: il 1° Marzo la presentazione del primo “Rapporto 2019”

Venerdì 1° Marzo a Roma verrà presentato il primo “Rapporto sull’economia circolare in Italia 2019”, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA, in occasione della Conferenza Nazionale sull’economia circolare (ore 9.30-13 – Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo 10).

Il Rapporto valuta le performance del nostro Paese sia rispetto all’attuazione della Strategia europea sull’economia circolare che nei confronti dei principali Paesi Ue, tenendo conto di produzione, consumo, gestione dei rifiuti, mercato dei materiali riciclati, settori come la plastica e i rifiuti alimentari, investimenti, occupazione e innovazione.

Il Circular Economy Network è promosso Fondazione per lo sviluppo sostenibile insieme ad un gruppo di imprese e associazioni di imprese.