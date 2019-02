Efficientamento energetico, Mazzocca: “Ulteriori 10 mln di euro per le attività produttive”

Con l’approvazione delle linee di indirizzo per progetti di efficientamento energetico a beneficio delle aziende sale a 17 milioni di euro l’investimento regionale da inizio mandato.

L’esecutivo regionale, nella riunione del 1° febbraio 2019, ha approvato un importante documento per sostenere, con aiuti finanziari, le imprese abruzzesi che investono nell’efficientamento energetico, nella produzione di energia da fonti rinnovabili o nell’installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.

“Si tratta di fondi della programmazione 2014/2020 asse IV “Promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio“ – ha dichiarato il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca – che la Regione Abruzzo intende usare in coerenza con quanto stabilito nella “Carta di Pescara” in tema di sostenibilità del nostro apparato produttivo industriale. L’obiettivo di questo atto è favorire la transizione dall’uso di fonti energetiche fossili a quelle rinnovabili attraverso incentivi economici alle imprese”.

Possono essere finanziati progetti destinati alla produzione di energia per l’autoconsumo mediante:

L’installazione di impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di micro, piccole e medie imprese;

La realizzazione di impianti di co/trigenerazione da parte di grandi imprese.

Le linee di intervento sono tre:

Dotazione di 1 milione di euro per interventi di efficienza energetica presentati da piccole e medie imprese; Dotazione di 4 milioni di euro per interventi di co/trigenerazione presentati da grandi imprese; Dotazione di 5 milioni di euro per produzione di energia da fonti rinnovabili presentati da piccole e medie imprese.

«Come è noto – continua il Sottosegretario – il concetto di ‘efficienza energetica’ si basa sui requisiti minimi che un qualsiasi sistema deve possedere per gestire correttamente la risorsa energetica e viene tipicamente individuato nel rapporto quantitativo tra i risultati in termini di prestazioni, servizi, beni o energia, e l’immissione di energia . Ecco, dunque, che il tema dell’efficientamento energetico di strutture, infrastrutture ed edifici, entra prepotentemente nel novero dei principali strumenti per la resilienza in Abruzzo e nel panel di attività condotte nell’ambito del ‘Piano regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici’ e del nuovo ‘Patto dei Sindaci per il clima e l’energia’ che la Regione Abruzzo, per mio tramite, ha recepito e sottoscritto fin dall’ottobre 2015».