Emiliano Sala, il mondo reagisce al ritrovamento del corpo. Il messaggio straziante della sorella: “La tua anima brillerà per sempre nella mia”

Dopo settimane di angoscia e di ricerche, la famiglia di Emiliano Sala si abbandona al dolore. Il corpo recuperato dal relitto dell’aereo che trasportava l’ex calciatore del Nantes e il pilota David Ibbotson, sparito la sera del 21 gennaio, è quello del giovane argentino di origini italiane. La polizia di Dorset ha confermato il ritrovamento con questa dichiarazione: “Il corpo trasferito al porto di Portland è stato formalmente identificato dal medico legale come quello del calciatore professionista Emiliano Sala. Le famiglia del Sig. Sala e del pilota David Ibbotson sono state informate della notizia. I nostri pensieri sono con tutti loro”.

Durante le operazioni di recupero, l’Air Accidents Investigations Branch (AAIB) ha utilizzato un veicolo sottomarino operato a distanza (ROV), senza il coinvolgimento di sommozzatori. Il corpo è stato prima spostato separatamente dal relitto per massimizzare le possibilità di portarlo in superficie con successo. L’AAIB ha dichiarato che l’operazione è stata condotta “nel modo più dignitoso possibile”. Il corpo era stato rinvenuto nel relitto dell’aereo lunedì 4 febbraio e le autorità sono state in grado di recuperando dopo qualche giorno nonostante le difficili condizioni.

Dopo l’annuncio della polizia, Romina, sorella di Emiliano, ha pubblicato un messaggio d’addio straziante: “La tua anima brillerà per sempre nella mia, illuminando così il tempo della mia esistenza. Ti amo, tito”. La polizia di Dorset ha precisato che il corpo sarà consegnato alla famiglia perché possa organizzare i funerali.

Dopo la conferma dell’identificazione, David Mearns, scienziato marino e oceanografo che si è offerto volontario per condurre le ricerche dell’aereo dopo che quelle ufficiali erano state sospese e dopo il lancio di una raccolta fondi per condurle in maniera privata, ha dichiarato: “Sono stato contento di aver dato un po’ di conforto a Romina, Mercedes (madre di Sala, ndr) e l’intera famiglia di Sala durante le ultime due settimane ma il mio cuore va alla famiglia e agli amici di David Ibbotson, la cui perdita è la stessa”.

Il Cardiff City, squadra per la quale Sala aveva appena firmato un contratto da 15 milioni di sterline, ha rilasciato una dichiarazione subito dopo la conferma dell’identificazione: “Tutte le nostre condoglianze alla famiglia di Emiliano. Lui e David resteranno per sempre nei nostri pensieri”. Anche alcuni dei compagni del Cardiff, che non hanno mai avuto la possibilità di giocare insieme a Sala, hanno reso omaggio al giovane sui social, così come molte altre stelle del calcio. Sergio Aguero, argentino del Manchester City, ha scritto: “Enorme tristezza. Riposa in pace, Emiliano. Le mie condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia”. Mesut Ozil (Arsenal) ha scritto su Twitter: “Non ci sono parole per descrivere quanto tutto sia triste. I pensieri e le preghiere vanno alla sua famiglia e anche alla famiglia del pilota”.

David Ibbotson, inglese di 59 anni, era ai controlli quando l’aereo ha perso contatto con i controllori del traffico e rimane ancora disperso. È stato dichiarato che i tentativi di recuperare il relitto dell’aereo dopo il recupero del corpo di Sala non hanno avuto successo, prima che fossero abbandonati per le avverse condizioni. “Le previsioni meteo sono negative per il prossimo futuro e quindi è stata presa la difficile decisione di porre fine all’operazione generale”, ha dichiarato AAIB. Tuttavia, il video catturato dal ROV dovrebbe fornire “prove importanti” per le indagini.

L’AAIB dovrebbe pubblicare una relazione entro un mese ma sarà difficile determinare l’intero accaduto, cosa abbia portato davvero il Piper Malibu ad inabissarsi nella Manica dopo la richiesta di scendere di quota quel 21 gennaio. Sala aveva deciso di tornare a Nantes per salutare i suoi ex compagni e quella sera era sull’aereo che avrebbe dovuto riportarlo a Cardiff. Anche se gli investigatori riuscissero a recuperare il relitto, è improbabile che l’aereo leggero fosse dotato di una scatola nera, che sarebbe stata una vitale fonte di informazioni, secondo quanto dichiarato da alcuni esperti dell’aviazione britannica.

Nel frattempo, è emerso che l’ex squadra di Sala, il Nantes, abbia chiesto al Cardiff il pagamento per il trasferimento del calciatore. Il pagamento era stato diviso in 3 anni ma il Cardiff aveva lasciato in sospeso il primo in attesa della documentazione. Il Nantes ora minaccia di intraprendere un’azione legale ma il tutto assume davvero contorni sgradevoli, considerato il momento e l’evoluzione della situazione negli ultimi giorni.