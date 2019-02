Epidemia di morbillo nelle Filippine: in 10 giorni oltre 1800 casi e 26 decessi

Le autorità delle Filippine hanno reso noto che dal 26 gennaio si sono registrati 1.813 casi di morbillo e 26 decessi: i contagi si sono rilevati in diverse aree, compresa la capitale Manila.

La malattia è pericolosa in particolare per i bambini, e nelle Filippine si teme il peggio perché i bimbi non vaccinati sarebbero ben 2,4 milioni.

Il morbillo è una malattia contagiosa che si diffonde con facilità: i sintomi iniziali sono febbre, tosse, raffreddore e arrossamento degli occhi. Dopo qualche giorno iniziano a comparire puntini rossi sul corpo. Il rischio maggiore è rappresentato dalle complicanze, che possono portare alla morte.