Eruzione del vulcano Merapi in Indonesia: emissione di cenere e colata di lava

Uno dei vulcani più attivi al mondo, il Merapi in Indonesia, è entrato in eruzione nella notte, emettendo cenere e una colata di lava: in precedenza le autorità avevano ordinato alla popolazione di allontanarsi dalla zona a rischio, per un raggio di 5 km intorno al vulcano, situato nei pressi di Yogyakarta, sull’isola di Giava.

Dopo l’eruzione il livello di allerta non è stato innalzato.

L’ultima grande eruzione del vulcano, nel 2010, ha provocato oltre 300 morti e richiesto l’evacuazione di circa 280mila persone.

L’Indonesia è situata sulla cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico, una zona caratterizzata da frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche.