Maltempo, il fiume Reno rompe gli argini vicino Bologna: è un disastro, si temono vittime [VIDEO SHOCK]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sono ore molto concitate in Emilia Romagna per il fiume Reno che oggi pomeriggio ha rotto gli argini tra Castel Maggiore e Argelato, vicino Bologna, provocando la fuoriuscita di circa 1,5-2 milioni di metri cubi di acqua con una portata di 80 metri cubi al secondo. E’ la stima della Protezione civile dell’Emilia-Romagna: il cedimento ha riguardato un tratto di circa 50 metri di lunghezza per due di altezza.

L’area piu’ colpita e’ di circa cinque km quadrati. La Protezione civile, informa la Regione, e’ al lavoro per chiudere la falla nell’argine con massi ciclopici per frenare l’afflusso d’acqua.

Dieci persone sono arrivate al Pronto soccorso in ipotermia, cinque all’ospedale di Bentivoglio e cinque al Maggiore di Bologna, perchè travolte dalla piena del fiume Reno a Castel Maggiore. Si tratta dei Carabinieri e dei residenti portati in salvo dall’elicottero dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi. Le loro condizioni non sono comunque preoccupanti, riferisce l’Ausl di Bologna. Intanto, continua a rimanere chiusa la Trasversale di pianura, da Funo di Argelato a San Giovanni in Persiceto, e chiuso e’ anche l’imbocco da Calderara verso la stessa Trasversale sulla Sp 18. “La rottura e’ a Castel Maggiore, ma e’ ovvio che l’acqua corra e anche i nostri centri abitati ne potrebbero essere interessati, Argelato capoluogo in primis– riferisce il sindaco Claudia Muzic– chi non ha esigenze impellenti eviti di uscire“. E aggiunge: “Non ho tempo di polemizzare o chiacchierare su Fb nel momento in cui stiamo lavorando per gestire una situazione complessa“.

Tra i sei carabinieri portati in ospedale per ipotermia dopo l’intervento a Bondanello di Castel Maggiore, nel Bolognese, c’e’ anche il maggiore Elio Norino, comandante della Compagnia di Borgo Panigale, che stava coordinando le operazioni. Lo stesso ufficiale fu gia’ coinvolto e ferito nell’esplosione del 6 agosto, nel raccordo autostradale di Bologna. Gli altri cinque sono militari della stazione di Castel Maggiore. Tre sono stati portati a Bentivoglio, tre al Maggiore di Bologna. Sul posto anche il comandante provinciale il colonnello Pierluigi Solazzo.

Esondazione fiume Reno: 300 evacuati, interviene l’esercito

Fino al momento circa 300 persone sono state evacuate nei comuni di Castel Maggiore ed Argelato. Le persone evacuate intanto si preparano a passare la notte a casa di amici o parenti o presso le strutture di accoglienza gia’ predisposte dai Comuni. Al momento non ci sono notizie di vittime, ma i soccorritori stanno battendo tutta la zona inondata alla ricerca di eventuali dispersi.

Nel pomeriggio, su richiesta della Prefettura di Bologna, l’Esercito e’ stato chiamato a intervenire con aliquote specializzate del Reggimento Genio Ferrovieri in seguito al crollo di un tratto di argine del fiume Reno e alla conseguente esondazione nel comune di Castel Maggiore. I mezzi messi in campo dall’Esercito – spiega una nota – sono quattro autocarri a cassone ribaltabile, due complessi di traino con escavatori cingolati e una torre d’illuminazione. In totale stanno operando 20 uomini e donne, coordinati dalla sala situazione del Comando delle Forze Operative Nord di Padova.

Anche a Calderara la situazione del Reno preoccupa, tanto che il sindaco Irene Priolo ha deciso di mantenere valida l’ordinanza di evacuazione anche per questa notte. “Chi non riuscisse a trovare una sistemazione alternativa per cena e pernottamento potra’ recarsi al punto di accoglienza attivato al centro sportivo Pederzini entro le 20 per consentire gli allestimenti– spiega Priolo– gli argini e le vie interessante dall’ordinanza saranno monitorate questa notte dai Carabinieri, Polizia locale e Protezione civile. Ci dispiace per i disagi, ma la tutela dell’incolumita’ dei cittadini in questa situazione di emergenza e’ prevalente“.

SITUAZIONE CRITICA a Castel Maggiore (BO) per l’uscita dagli argini del fiume Reno: il video mostra il salvataggio di una persona rimasta intrappolata all interno del proprio mezzo in balia delle acque

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play