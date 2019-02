Family Center Anna Meyer: una grande struttura immersa nel verde per far sentire a casa i bambini e le famiglie

Una pagoda immersa nel verde, per far sentire a casa i bambini e le famiglie che entrano in Ospedale per un periodo di ricovero: sarà questo il Family Center Anna Meyer, uno spazio di 500 metri quadrati destinato a rivoluzionare il concetto di supporto al percorso assistenziale dei piccoli pazienti e dei loro genitori, dalla fase di pre-ricovero a quella delle dimissioni. Ed è questo l’obiettivo della campagna lanciata dalla Fondazione Meyer a cui si si può contribuire con un sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45513 dal 18 febbraio al 10 marzo 2019.

L’edificio sarà un padiglione autonomo, pensato in linea con la filosofia architettonica che ha ispirato la realizzazione del Meyer, e sarà collocato nel parco, tra il Giardino di Cice e l’ingresso dell’Ospedale, integrandosi con l’ambiente circostante in modo ecosostenibile. Il Family Center sarà il luogo deputato all’accoglienza, sarà sede dell’Ufficio relazioni con il pubblico e fungerà da punto di raccordo per tutte quelle attività di supporto necessarie ai bambini e alle famiglie. Ad attenderli, fin dal momento del loro ingresso nella struttura, ci saranno tutta una serie di attività e di figure professionali che l’Ospedale mette a disposizione: dagli assistenti sociali alle psicologhe, dagli infermieri agli insegnanti, dalle associazioni di volontariato a quelle dei genitori. Le famiglie potranno così incontrare gli operatori in un ambiente professionale e accogliente, pensato per mettere a proprio agio bambini e famiglie in un momento così delicato quale quello che precede il ricovero.

Gli spazi, ideati come un grande open space, saranno modulabili in base alle diverse esigenze: accanto agli uffici, concepiti per garantire la privacy, ci saranno delle aree deputate all’attesa, spazi colloqui, pensati per garantire il comfort di un salotto domestico: divani, giochi, schermi e collegamento wi-fi. I lavori inizieranno a marzo: è già prevista una data di inaugurazione: il 13 dicembre 2019, giorno della morte di Anna Meyer (1883).

Dal 18 febbraio al 10 marzo 2019 si possono donare 2 euro per ciascun SMS inviato al numero 45513 da tutti i cellulari. Si può donare anche da rete fissa, chiamando il numero solidale 45513 e scegliendo tra 5 o 10 euro.

Ospedale pediatrico Meyer di Firenze fa parte del Servizio sanitario della Regione Toscana ed è integrato con l’Università degli Studi del capoluogo toscano. Si caratterizza per le attività di diagnosi, assistenza e riabilitazione rivolte ai piccoli pazienti: dai neonati agli adolescenti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Con i suoi 247 posti letto multi-specialistici, il Meyer è un ospedale pediatrico di terzo livello ed è un centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità pediatrica. La struttura, collocata ai piedi delle colline fiorentine, è circondata da un parco di 72 mila metri quadrati e tutta l’architettura del complesso ospedaliero è stata concepita e realizzata a misura di bambino. A disposizione dei piccoli pazienti, ci sono le tecnologie più moderne e un’intensa attività di ricerca finalizzata al raggiungimento dei più alti livelli assistenziali, ma anche un contesto di umanizzazione e di servizi di accoglienza per le famiglie e i bambini: tra i nostri pazienti, uno su quattro arriva da fuori Toscana.

L’Ospedale pediatrico registra 33 mila ricoveri l’anno, tra ordinari e day-hospital, ai quali si aggiungono più di 7 mila interventi chirurgici, circa 600 mila prestazioni ambulatoriali e 44 mila accessi di pronto soccorso. Forte è l’impegno che l’ospedale Meyer realizza in ambito scientifico, investendo nei vari ambiti pediatrici, sostenendo i suoi giovani ricercatori e collaborando ai più avanzati e accreditati network internazionali (www.meyer.it).

Il Meyer ha avviato un importante piano di sviluppo, Meyerpiù, destinato a cambiare, nell’arco di tre anni, il suo volto: sarà una trasformazione radicale quella che porterà l’Ospedale fiorentino dedicato ai bambini ad allinearsi alle realtà più avanzate a livello mondiale in ambito pediatrico. La crescita del Meyer riguarderà tre aree distinte, ma interdipendenti: l’Ospedale, che sarà sempre più destinato ai ricoveri e alla cura delle patologie ad alta complessità, il Meyer Health Campus, cuore della formazione e della didattica, e il Parco della Salute, una struttura che accoglierà la Neuropsichiatria, gran parte delle attività ambulatoriali e i Day Hospital medici. Il Family Center Anna Meyer si inserisce in questo piano di espansione.

Fondazione Meyer Onlus nasce come supporto all’attività di comunicazione, marketing e raccolta fondi per l’ospedale pediatrico fiorentino. Grazie alla sua mirata attività di fundraising, possono essere sostenuti progetti scientifici e di aggiornamento tecnologico di importanza strategica per la continua crescita scientifica ed assistenziale dell’ospedale.