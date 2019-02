Influenza suina in Giappone: 15mila maiali da abbattere

In Giappone si sta diffondendo l’epidemia di influenza suina: circa 15mila i maiali da abbattere nelle aziende colpite.

“Siamo di fronte a una situazione estremamente grave“, ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Takamori Yoshikawa, secondo quanto riporta Kyodo News.

L’influenza suina si trasmette difficilmente dall’animale all’uomo, ma ciò può avvenire quando il virus subisce una mutazione specifica. La malattia non colpisce se si consuma carne di un animale infetto, ma è letale per suini.

In Giappone il virus era stato dichiarato eradicato nel 2007 ma a settembre è stato individuato nuovamente in una fattoria nella provincia di Gifu.