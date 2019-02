Finnair presenta “Push for Change”, il servizio per la compensazione di CO2

Finnair ha da poco introdotto un nuovo servizio “Push For Change” grazie al quale i passeggeri possono compensare le emissioni di CO2 dei propri voli sostenendo un progetto di riduzione delle emissioni di CO2 o acquistando biocarburanti.

Finnair compenserà le emissioni di CO2 dei viaggi di lavoro del proprio personale attraverso il progetto di riduzione delle emissioni di CO2.

“Vogliamo offrire le migliori soluzioni per i viaggiatori responsabili”, afferma Topi Manner, CEO di Finnair. “L’aviazione ha diversi impatti economici e sociali positivi ed è importante lavorare sodo per realizzare viaggi aerei più responsabili. Molti prodotti importanti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana sono trasportati via aereo, i collegamenti aerei consentono il commercio internazionale e mantengono relazioni, inoltre il settore dei viaggi è una fonte di reddito e di occupazione chiave per molti paesi “.

I clienti di Finnair possono scegliere di sostenere un progetto di riduzione delle emissioni di CO2 che consente l’utilizzo di stufe e fornelli da cucina più efficienti in Mozambico. Fornelli efficienti riducono, infatti, il consumo di carbone e la deforestazione. I pagamenti vengono trasferiti in toto al progetto tramite NEFCO, la Nordic Environment Finance Corporation. La tassa di compensazione è di 1 euro per un volo andata e ritorno in Finlandia, 2 euro per uno in Europa e 6 euro per un volo intercontinentale, sempre andata e ritorno. Le tariffe si basano sulle emissioni medie e sui costi di riduzione di una tonnellata di CO2 all’interno del progetto.

I clienti possono anche scegliere di supportare i voli con biocarburanti. L’uso di biocarburante riduce le emissioni di CO2 del 60-80 percento a seconda della materia prima. I clienti di Finnair possono acquistare biocarburanti per 10, 20 o 65 euro, per ridurre le emissioni di un volo andata e ritorno in Finlandia, uno in Europa o un volo intercontinentale.

Il partner di biocarburanti di Finnair è SkyNRG, e il biocarburante è prodotto con olio da cucina usato in California.