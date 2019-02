“Chi nega, uccide due volte. Oggi a Basovizza mi sono emozionato e commosso, durante la preghiera per i nostri connazionali Martiri delle foibe e nell’ascolto delle storie dei loro famigliari. Grazie, noi non dimentichiamo“: lo si legge in un post sulla pagina Facebook del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in riferimento alle celebrazioni del Giorno del Ricordo.