Foibe: “Tragedia immane per troppo tempo taciuta”

“L’istituzione del ‘Giorno del ricordo‘ ha avuto il merito di aver portato alla luce una delle pagine piu’ drammatiche della storia del nostro Paese: quella dell’orrore delle foibe, dell’esodo forzato e di tutte le violenze perpetrate ai danni di migliaia di donne e uomini, lesi nella loro dignita’ e privati dei loro diritti umani fondamentali“: lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del Giorno del ricordo. “Una tragedia immane per troppo tempo taciuta e relegata nella dimensione privata degli esuli che, per molti anni, hanno portato da soli il peso enorme di quei tragici eventi“. “Questa giornata risponde a quell’imperativo morale e civile di coltivare e trasmettere la memoria: occorre assicurare un’adeguata e approfondita conoscenza, in particolare alle nuove generazioni, di quanto avvenuto al confine orientale del nostro Paese“. “Solo mantenendo vivo il ricordo e alimentando la riflessione su questo abominio della storia, che ha preso forma dalla discriminazione etnica e dall’odio verso chi e’ portatore di posizioni politiche diverse, contribuiremo a costruire un futuro in cui simili tragedie non si ripetano mai piu’. E a garantire pace e stabilita’ nel nostro continente e nel mondo“.