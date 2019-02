Foibe: “La verità storica non può essere nascosta, è più forte di qualsiasi ideologia e negazionismo”

“Il tentativo di far cadere per anni nell’oblio la tragedia delle foibe e dell’esodo dei istriani, dei giuliani, dei fiumani e dei dalmati italiani, e’ una pagina nera della nostra storia politica e della storiografia. La verita’ storica non puo’ essere nascosta, e’ piu’ forte di qualsiasi ideologia, di qualsiasi negazionismo“: lo afferma il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in riferimento al Giorno del Ricordo che si celebra oggi. “Non dimenticare tragedie come queste e’ un imperativo per ogni democrazia che si rispetti. Affinche’ esse non si ripetano e’ doveroso tramandare alle future generazioni tutte le pagine della storia nazionale, anche le piu’ difficili, le piu’ tristi, le piu’ inspiegabili“. “La mancanza di una memoria universale e condivisa ci espone al rischio di dimenticare o sottovalutare il rischio che la logica della violenza e della sopraffazione possa tornare a prevalere sulla convivenza pacifica dei popoli“.